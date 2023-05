Suri üks hinnatumaid Briti kirjanikke

Paris Review'le antud intervjuus ütles Martin Amis kord oma romaani «Raha» kohta: «Süžee on oluline vaid krimkades. «Raha» on hääleromaan. Kui romaanis hääl ei toimi, on kehvasti.»

Lahkunud Martin Amist jäi meenutama Salman Rushdie, kes ütles New Yorkerile: «Tal oli kombeks öelda, et tahtis endast maha jätta terve riiulitäie raamatuid, et kõigile öelda: «See riiul olengi mina.» Nüüd on tema hääl vaikseks jäänud. Tema sõbrad jäävad teda igatsema. Aga meile jäigi temast riiul.»