ARVUSTUS ⟩ Sabaton mängis Eesti publikuga tõsiste meeste mängu

Tuur, mis kannab alapealkirja «Tour To End All Tours» kõlab nii kurjakuulutavalt kui ka ehk üleliia ambitsioonikalt: tähendab see justkui midagi lõplikku, lõppenut või suisa kordumatut. Ühesõnaga midagi, millesarnast pole võimalik kunagi uuesti kogeda ning mis ei pruugi sel kujul kunagi naasta. Justkui sellest paremini ja võimsamalt enam ei saaks, sest see lihtsalt pole võimalik.

Realistlikult võttes see muidugi seda ei tähendada, sest tõotas ansambel, et järgmisel korral, kui nad Eestisse naasevad, soovivad nad välja müüa Tallinna lauluväljaku, mis seda kontserti saatnud edu arvesse võttes ei tundu isegi niivõrd saavutamatu või võimatu. Seda enam, et pikk ja vaevarikas teekond, mille ansambel läbi on teinud selleks, et hakata välja müüma kontserdisaale ning areene, kujuneda suurte festivalide õhtuse vööndi peaesinejaks, on end täiesti ära tasunud ning talletanud Sabatoni inimeste teadvusesse kui tõelise hevimuusika gigandi.