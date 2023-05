Traagiliselt trummari kaotanud Foo Fighters teatas: just temast saab bändi uus liige!

Bänd tegi uudise avalikuks pühapäevases otseülekandes nimega «Foo Fighters: Preparing Music for Concerts», milles lubati üllatust fännidele. Lõbusas meeleolus video algab bändiga stuudios omavahel juttu ajamas.

Korraga koputab uksele Red Hot Chili Peppersi trummar Chad Smith, justkui oleks tema tulnud Foo Fightersiga trumme mängima, kuid Chad Smith lihtsalt kurdab, et keegi parkis tema auto kinni. Siis saabub stuudiosse Tommy Lee Motley Cruest, kes toob hoopiski lihtsalt toitu. Korraks astub läbi ka Tooli Danny Carey, kellel on paar puudlit kaasas.

Lõpuks siseneb ruumi Josh Freese, kes hüüab: «Kuulge! Kas me võiks lihtsalt laulu esitada?». Sedasi kuulutas Foo Fighters välja oma uue trummari. Otseülekandes esitas bänd kaheksa laulu, sealhulgas paari uut pala Foo Fightersi oodatud 11. albumilt «But Here We Are».

Jaanuaris teatas Foo Fighters, et hoolimata Taylor Hawkinsi surmast kavatsevad nad bändina kokku jääda ja edasi tegutseda. «Ilma Taylorita ei oleks meist kunagi saanud selline bänd,» ütles Foo Fighters teadaandes. «Ja ilma Taylorita me teame, et edasi liikudes oleme me ka teistsugune bänd.»

Freese'i esimene kontsert Foo Fightersiga toimub New Hampshire'is 24. mail, kui leiab aset nende esimene uus kontsert ülemaailmsel tuuril, mis kestab 2023. aasta lõpuni. Viimati mängis bänd koos Hawkinsi mäletuskontsertidel, kus teiste seas osalesid Paul McCartney, Queen ja Mark Ronson, et trummariga hüvasti jätta. Foo Fightersiga mängiski trumme Josh Freese, kes nüüdsest on bändi püsitrummar.