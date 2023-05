UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Nii ägedalt pole kinolinal ammu kihutatud!

Soovitus : «Sinine kaftan» («Le bleu du caftan»)

Maroko poolt Oscari nominatsioonile esitatud draama «Sinine kaftan» keskmes on abielupaar Halim ja Mina, kes kahekesi peavad Marokos kaftanipoodi. Halimi igapäevaseks tööks on valmistada kauneid rõivaid, tema naine Mina aga tegeleb klientidega, kellel on tikandite ja suuruse osas sageli väga kindlad nõudmised. Et tööd on palju, võtab abielupaar appi õpipoisi Youssefi, kelle vastu Halimil tekivad tunded ja nii tekib kaftanipoes ootamatu kolmnurk. «Sinine kaftan» on empaatiline ja tundlik film, milles kohtuvad kultuurilised traditsioonid ja armastuse keerdkäigud. See lugu võimaldab ehedat sissevaadet Maroko igapäevaellu, kus homoseksuaalsust hukka mõistetakse, aga näitab ka hästi, kuidas mõistmise ja siirusega on võimalik inspireerida oma tunnetega pahuksis inimest õigesse suunda liikuma. Kõige tipuks räägib see lugu ka raskest haigusest ning lähedase kaotusest, nii et vaatajatel on kinosaalist lahkudest palju, mida südames lahti pakkima hakata.