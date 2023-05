Bruce Springsteeni 2023. aasta maailmaturnee: kas ühe ajastu lõpp?

Just «Letter to You» pealt välja valitud lugudega vaatab Springsteen sel tuuril mõtisklevalt, aga usaldavalt oma bändi poole, kes talle aastakümneid järgnenud on. Kontsertidel kõlavad «Ghosts», «Letter to You», «Last Man Standing» ja «I’ll See You in My Dreams». Nende lugude kaudu mälestab Boss rokivaimudeks saanud lahkunud bändikaaslasi ning avaldab austust neile, kes sellel teekonnal veel püsivad, olgu selleks kauaaegne sõber Steven van Zandt või kitarristist abikaasa Patti Scialfa. Tänavustele kontsertidele panebki Springsteen punkti vaiksevõitu «I’ll See You in My Dreams'iga», milles väljenduvad hüvastijätt ja igatsus: “I got your guitar here by the bed / All your favorite records and all the books that you read / And though my soul feels like it's been split at the seams / I'll see you in my dreams…”.