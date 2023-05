VIDEO ⟩ Pisarateni liigutatud Harrison Ford võttis Cannes'is vastu elutööauhinna

«Olen sügavalt liigutatud,» ütles Ford publikule. «Öeldakse, et kui oled suremas, siis näed oma elu silme eest läbi jooksmas. Seda ma just praegu nägingi. Väga suurt osa enda elust, kuid mitte tervet elu.» Ford avaldas tänu ka oma abikaasa Callista Flockhartile. «Ta on alati toetanud mu kirge ja minu unistusi. Olen väga tänulik.» Lõpetuseks tänas Ford publikut. «Armastan teid ka väga. Aga nüüd peaksite kindlasti mu filmi nägema. See hakkab siinsamas mu selja taga jooksma. Ma nüüd astun eest ja tänan veelkord suure au eest.»

Seejärel linastus «Indiana Jones ja saatuse seier», mille järel kõlas saalis viie minuti pikkune aplaus ning Ford pidi võitlema pisaratega. 80-aastane Ford on öelnud, et see jääb tema viimaseks korraks Indiana Jonesi kehastada. «Nüüd on kõik,» on Ford kostnud. «Rohkem ma inimeste naudinguks ümber ei kuku.»