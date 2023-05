Rända ajas tagasi 1976. aasta Viljandi rokkmuusikafestivalile!

Ajaleht Tartu Riiklik Ülikool kirjeldas 1976. aastal üritust nõnda: «17. —19. septembrini toimub Viljandis lõppeva suve esimene arvestatav rockmuusika sündmus — Viljandi rockmuusika festival. Möödunud aasta augustis igati õnnestunud Viljandi estraadipäevadele oodati sellel suvel loomulikku jätku ja omamoodi traditsiooni tekkimist. Kahjuks lükkus festival mitmesugustel põhjustel edasi. Et seda laadi üritused sageli ära jäävad, võiksime öelda: parem hilja kui mitte kunagi. Avakontsert on 17. septembril kell 16. Osavõtjate käsutuses on «Ugala» ja rajooni kultuurimaja saalid, kus kolme päeva jooksul antakse üheksa kontserti. Ansambleid oodatakse üle Eesti ja väljastpooltki.»

«Kolmas ja ühtlasi viimaseks jäänud 1976. aasta rock-festival osutus oluliseks ka seetõttu, et Eesti Raadio salvestas suurema osa kontsertidest,» kirjeldab üritust Vaiguviiul. «Ja kuigi hiljem jäi lindistatud paladest tallele vaid valik, on need õnneks tänini säilinud ning pärast hoolikat ja põhjalikku taastamist ka tänapäevasele muusikahuvlisele kättesaadav. Tegemist tõeliselt põneva sissevaatega toonasesse Eesti rockmuusikasse, muuhulgas on võimalik kuulda nt Gunnar Grapsi Rujas mängimas.»