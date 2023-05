Ametnike aritmeetika annab aru: Ei mingit kärpekirvest – emotsioonidest ja faktidest

Muutuja muudetakse kümnest seistme peale

Meie ettepanek oli muuta eelmainitud valemis eelviimane muutuja kümnest seitsme peale. Mida see muutuja tähistab ja miks me seda muuta tahame? See muutuja tähistab trupi suurust. Tinglikult oleme seni valdkonnaga kokku leppinud, et keskmiselt on vaja kümme näitlejat, et teha aastas kolm uuslavastust või anda aastas sada etendust. Statistika järgi ei ole tegelikult trupid, mis on vajalikud ühe lavastuse väljatoomiseks, keskmiselt kümneliikmelised. Erateatrites on trupi suurus tegelikult viis-kuus inimest, suurtel teatritel seitsme inimese kandis, mis tähendab, et faktiliselt statistika järgi on seitse tegelik arv, kümme on pigem ideaal.

Kas see toob kaasa teatrite toetuse kärpe 30 protsenti? Kindlasti mitte. Riigieelarve planeerimise protsess pole isegi alanud ning teatrite tegevustoetuse eelarve vähendamine ei ole kuidagi päevakorral. Mainisin juba varem, mis on teatrite ootus riigile – oluliselt suurem, kui meil võimalusi on. Siit ei ole võimalik kusagilt kokku hoida.

Kõigi toetust tuleb proportsionaalselt vähendada

Mida meie ettepanek erateatrite puhul tegelikult kaasa tooks? Kuna taotlusvooru eelarve on piiratud, peame kõikide teatrite tegevustoetust kõigil sama palju (proportsionaalselt) vähendama. Valemi muutmisega saame selle eelarve ausama jagamise kõikide teatrite vahel. Praeguse seisu jätkamisel hakkavad hindamise pingereas kõrgema koha saanud teatrid saama ebaproportsionaalselt rohkem toetust ning madalamale jäänud teatrid.

Teatrid, kellel on kõrgemad hinded, söövad niimoodi ära ka madalamate hinnetega teatrite toetuse, sest nende taotlus lähtub valemist, mis on pandud kokku tinglikest ideaalnumbritest, mitte reaalsest olukorrast. See ei tähenda, et tulevikus ei võiks see number muutuda. Vastupidi – uue etendusasutuse seadusega kehtima hakanud ministri taseme määrus annab meile vabaduse selliseid detaile jooksvalt muuta ilma, et me peaks muutma seadust.

Käes on korrastamise faas