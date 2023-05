ARVUSTUS ⟩ Tiit Pruuli: «On olnud aastaid, kui ma pole ostnud mitte ühtegi tööd.»

Tiit Pruuli erakollektsiooni esitlev näitus «Purjed heisata!» avanes 20. mail aga just seal, Eesti Kunstimuuseumi osas, mis nimetatud muuseumile aluse pannud kunstikoguja Johannes Mikkeli järgi. Näituse teemaks on meri, mis «on oma muutliku näoga olnud kunstnikele lõputuks inspiratsiooniallikaks». Nii kirjutab näituse avamise puhul trükitud samanimelise raamatu tagakaanel Tiit Pruuli ise, tiitliteks asjakohaselt «meremees, maailmarändur ja kollektsionäär».

Inimestele meeldib ikka asju koguda ning paljud võtavad mererannast kaasa teokarpe või värvilisi kivikesi. Pruuli ütleb, et pärast seda, kui poeg ta käest päris mitu head aastat tagasi küsis, et «issi, kui mitut asja inimene koguda tohib», on ta oma kollektsioneerimiskire kõvasti kontrolli alla võtnud.