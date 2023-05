Vintske kirjanik: jõhkra rünnaku üle elanud Salman Rushdie kirjutab jälle

Kui Salman Rushdie möödunud aastal New Yorgis hirmsa noarünnaku üle elas, kartsid tema fännid hetkeks, et võib-olla ei jää «Saatanlikke värsside» autor elamagi. Rushdie aga taastus, ehkki jäi paremast silmast pimedaks. Nüüd anti talle Windsori lossis üle orden Order of the Companions of Honour ning Rushdie väitis, et kirjutab taas.