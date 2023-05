Eesti tuli appi: Ukraina suurim muusikafestival toimub jälle Tallinnas

Seoses sõjaolukorraga Ukrainas toimub selle maa suurim ja prestiižseim festival Odessa Classics eksiilis. Eestil on au seda suursündmust nüüd juba teist korda võõrustada, kui homme, 25. mail toimub festivali avakontsert.

Festivali avab maailmakuulus viiuldaja Daniel Hope, kes kasvas muusikuks suurnime Yehudi Menuhini kõrval. Maailmas ka ühiskondliku tegevusega silma paistnud Daniel Hope’il ja festivali Odessa Classics juhil, Ukraina pianistil Aleksei Botvinovil on ammune koostöö ja sõprus.

Festivalile tuleb ka pagendatud vene kirjanik Mihhail Šiškin, kelle raamatutest on Eesti lugejale ehk tuttavaim hiljuti Loomingu Raamatukogus välja antud «Sõda või rahu». Kirjanik kõneleb üritusel 27. mail Fotografiskas, seekord on kõne all suur vene helilooja Sergei Rahmaninov.