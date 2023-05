Vägevad võnked! Tallinnas esineb legendaarne eksperimentaalroki bänd

Nüüdseks rohkem kui nelikümmend aastat kestva karjääri jooksul on Swans läbinud mitmeid kujumuutusi; eri hetkedel on bändi võimalik olnud määratleda nii post-pungi, industriaali, doom metal, gooti ja psühhedeelse roki või suisa drone žanriprisma alt.

1982. aastast Michael Gira juhtimisel tegutsev Swans oli oma algusaastatel tuntud oma misantroopse lüürika ning halastamatute helilainete pärast. The Guardian on kirjeldanud tolleaegset loomingut kui katkendlikku ja kõrvulukustavat rütmilist tuksatust, mida täiendas Michael Gira nihilistlik ja eksistentsiaalne lüürika.

Kui aga 1986 aastal liitus bändiga laulja Jarboe, muutus Swansi looming meloodilisemaks, loominguline eetos rebida rokkmuusika oma kõige paljastavasse vormi küll säilis, ent Gira soovis vabastada bändi oma hirmutavast ja mürarikkast mainest. Albumid nagu «White Light from the Mouth of Infinity», «Love of Life», ja «The Great Annihilator» olid ligipääsetavamad kui nende varasem looming ning sisaldasid mõjutusi nii akustilisest rokist, bluesist ja ka poppmuusikast.