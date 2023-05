VAHVA GALERII ⟩ Vene Teatri suvelavastus «Mavka» on nagu Eestis loodud «Avatar»

Vene Teatri tänavune suvelavastus on Ukraina kirjandusklassiku Lesja Ukrainka teosel põhinev «Mavka. Metsalaul». See on helge ja omapärane lugu vabaduseiha ja argise maaelu kokkupõrkest, mida piiravad reeglid ja ebausk. Esietendus toimub 25. mail Rocca Mare Vabaõhumuuseumis.