KULTUURIS KUUM ⟩ Kalver Tamm koostas ühisrahastuse abiga Eesti esimese õudusfilmiraamatu

See raamat on ideaalne sissejuhatus õudusžanrisse, mille on kirja pannud inimene, kes kogu elu judinaidtekitavaid filme vaadata armastanud. Saates räägib Tamm, millised on tema esimesed varased mälestused õudusfilmidest, milliseid õudusfilme tasuks kindlasti vaadata ja kuidas tõeliseks õuduseks osutus selle raamatu jaoks pildimaterjali kogumine. Tuleb välja, et see polnud kaugeltki lihtne!