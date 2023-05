Benny Andersson vastas: kas ABBA tähistab Rootsis järgmisel Eurovisioonil oma 50 aasta juubelit?

Ulvaeus ja Andersson andsid intervjuu BBC saatele «Newsnight», kus Andersson kostis, et mitte mingil juhul ei plaani nad järgmise aasta lauluvõistlusel rahvast esinemisega üllatada. «Ma ei taha,» ütles Andersson napisõnaliselt. «Ja kui mina ei taha, siis teised ka ei tahaks. Me üritame samamoodi mõelda. Kui keegi meist keeldub, siis keeldume kõik.»

Ulvaeus ja Andersson ütlesid, et nende kontsertide edu on ületanud igasuguseid ootusi. «Saavutasime rohkemat, kui me oleksime eales lootnud. Pärast neli-viis aastat kestnud tööd nägime uskumatut poolehoidu ja taipasime, et publik suhestub sellega, mis laval on,» ütles Andersson.