Ilmunud on eesti taustaga nimeka nüüdisluuletaja Dennis Nurkse tõlkekogu

Ameeriklane Dennis Nurkse (sünd. 1949 New Yorgis) on nimekaim eesti taustaga nüüdisluuletaja. Ta on avaldanud tosin raamatut ning pälvinud auhindu ja stipendiume. «Hääled üle vee» ilmus inglise keeles 1993. aastal ja sellest on nüüdseks ilmunud mitu kordustrükki. Eesti keelde on selle tõlkinud Märt Väljataga.