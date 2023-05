Tänavuse Birgitta festivali avab Timo Steineri uus ooper

See on mõtlemapaneva lõpuga lugu väikese inimese isiklikust kriisist suures maailmas, lugu paneb vaataja arutlema elus oluliste asjade üle. Ooperi lavastab Veiko Tubin, stsenograafia loob Kristjan Suits. Laval Tallinna Kammerorkester koos lisajõudedaga. Dirigent ja muusikajuht Tõnu Kaljuste, solistid Maria Listra, Iris Oja, Raiko Raalik, Tamar Nugis ja Heldur Harry Põlda.

Teiseks eriliseks sündmuseks on helilooja James MacMillani ühevaatuseline ja väga huvitava helikeelega kammerooper «Halastus», mis toob festivali programmi esmakordselt väljapoole Pirita kloostrimüüre. Ooper tuleb esitamisele Theatrumi saalis (Vene tn 14), lavastab Lembit Peterson ja dirigent ning muusikajuht on James MacMillan. Tegemist on oma põlvkonna silmapaistvaima heliloojaga. MacMillan on maailmas üks enimmängitud heliloojaid ja rahvusvaheliselt hinnatud dirigente, kelle loomingu keskpunktis on vaimulik temaatika. «Halastus» on saanud ainest piibli Saara ja Aabrahami loost. Laval Tallinna Kammerorkestri keelpilli rühm, solistid Andrea Lauren Brown, David Hackston, Benjamin Kirk, Valter Soosalu ja Olari Viikholm.