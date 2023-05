Rahvusooperis esietendub Richard Wagneri «Lohengrin»

Lavastaja Michiel Dijkema sõnul on Wagneri ooper kui omaette universum, mis publiku täielikult endasse haarab. Ka muusikajuht Arvo Volmer leiab, et Wagneri näol on tegemist fenomeniga, milleta üks muusikateater kohe kuidagi ei saa. «Kuna viimasest «Lohengrini» lavastusest Eestis ja Estonias on varsti möödas pea 100 aastat, siis on iseenesestmõistetav, et see lavastus pidi just nüüd sündima.»