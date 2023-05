Hard Rock Laager kuulutas välja kõik selle aasta festivali esinejad

MEMORIAM on Briti death metal bänd, mis loodi 2016. aastal Birminghamis peale Bolt Throweri laialiminekut vokalisti Karl Willettsi ja trummari Andy Whale'i poolt, lisaks kitarril Scott Fairfax (varasemalt Benedictionis) ja bassil Frank Healy (varasemalt Benedictionis ja Napalm Deathis). Karl Willettsi sõnul loodi bänd avaldamaks austust Bolt Throweri varalahkunud trummarile Martin Kearnsile. Tänaseks on Memoriam välja andnud viis stuudioplaati ja neist viimane, «Rise To Power», ilmus 3. veebruaril 2023.

WIIRALT on southern rock band, mille kõlapildis vihjeid nii bluesist kui kantrist. Ultima Thule ja Gunnar Grapsi sissetallatud rajal käies on bänd on välja andnud kolm albumit: "Tulivesi", "Lill on iga inime" ja "Wiiralt Live". Kolmel järjestikusel aastal on Wiiralt Eurovisiooni fänne trollinud Eesti Laulul lugudega "Tuuled", "Kuradile" ning "Salalik". Viimane neist valiti ka Rock FM kuulajate poolt 2022 aasta rokihümniks. Bändi värskeim lugu "Kastanpruunid silmad" jõudis äsja kinolinale filmis "Suvitajad". Wiiralti kohta on öeldud, et nad kõlavad nagu Jaan Elgula ja Gunnar Graps oleks saanud lapse ja Riho Sibul selle lapse suitsustes baarides üles kasvatanud. Hard Rock Laagris on bändil plaanis esitada "karvasemat poolt" oma repertuaarist, mida ise juba suure õhinaga oodatakse.