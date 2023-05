AK ⟩ Palju tarkust ja hästi tihedalt

Kadri Kõusaare ja Jaan Kaplinski kirjavahetuses on juttu kogu maailmast, siit oleks Eestisse uppunud Eestil paljugi õppida. Rahvuspiiridesse sukeldumine vaesestab rahvust. Selle vältimises on mõlemad meile oma laia maailmahaardega eeskujuks.

Kaks intellektuaali, Jaan Kaplinski ja Kadri Kõusaar on pidanud aastatel 2007–2014 ja 2021 e-kirjavahetust eesmärgiga avaldada kunagi sellest raamat. Nüüd on 304-leheküljeline dialoogteos «JKKK» ilmunud, ja tunnistan ausalt – natuke kadedaks võtab. Palju, palju tarkust, loe kohe paar korda. Domineerib ratio, seisukohad on korralikult argumenteeritud.