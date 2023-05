NÄDALA PLAAT ⟩ Legendi spirituaalne luigelaul

Paul Simoni 15., mõtisklevast kitarrisõrmitsemisest saadetud stuudioalbum «Seven Psalms» on otsast lõpuni akustiline ja koosneb seitsmest palast, mis on nii digikeskkonnas kui ka CD-l saadaval ühe katkematu failina. Mõte ikka selles, et kogu materjal on tervik ja tuleks sestap katkematult läbi kuulata.