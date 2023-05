IN MEMORIAM ⟩ Mitme ajastu mitme näoga fenomen Tina Turner (26. november 1939 – 24. mai 2023)

Nii üllatav kui see ka ei tundu, originaalseid, omanäolisi, singulaarseid fenomene on popmuusika maailmas vähe ja mida aeg edasi, nende kontsentratsioon teiste hulgas väheneb. Ajas tagasi vaadates tundub, et neid on piisavalt, aga ajalool on komme aega jõhkralt kokku suruda, kontsentreerida, pressida aastaid ja aastakümned kokku läbipaistvateks pannkookideks, kus kõik näib toimuvat peaaegu et korraga. Tegelikult on aga igal perioodil iga huvitava, ainulaadse ja isepäise artisti kohta alati olnud kümneid teistega sarnaseid ja taustast eristamatuid tegelasi, kes samas ei pruugi olla tol hetkel üldse edutud. Aga ajalukku jäävad siiski need omanäolised.