NÄDALA PERSOON ⟩ Luule Komissarov: ma ei ole kunagi nii rikas olnud kui praegu

Umbes poole tema ligi 60 aastat kestnud näitlejakarjäärist tunneb eesti rahvas teda Lainena teleseriaalis «Õnne 13». Kohtusime Luule Komissaroviga läinud reedel Ugala teatris. Tal oli kaks tundi aega, kell kuus oli grimm, kell seitse õhtul etendus. Meestest me ei rääkinud. See on niigi teada, et esimene abikaasa oli keskkooliaegne füüsikaõpetaja, kellega Luule abiellus veel lavakunstikateedris õppides, teine Aivo Paljasmaa ja kolmas Kalju Komissarov. Möödas on need ajad, mil naised olid ennekõike abikaasad.