Räppar KiROT vajutab uue singliga gaasipedaali põhja

KiROT on täheldanud, et iga uue kirjutatud looga, kipub ta olema aina ühiskonnakriitilisem. Antud lugu viitab kuulujuttudele, mille tõepärasust ei ole kinnitatud, ent inimestele meeldib rääkida.

Juba enne ilmumist oli singel kuum teema hetke ühel populaarsemal platvormil TikTok, kus vaid nädalaga leidis laulu helilõik kasutus enam kui 170 videos. Sündis orgaaniline videote kett ja kohalik trend, kus platvormil aktiivsed kasutajad jagasid absurdseid kuulujutte, mis nad iseenda kohta kuulnud on.

«Inimestele meeldib igasugu asju öelda, eriti eelarvamuste põhjal. Olen isiklikult niisamuti teistesse suhtunud, kuid persooniga näost näkku kohtudes, on need eelarvamused alati purunenud. Seega, mida iganes suvalised inimesed kuskil sinu kohta puhuvad - need on arbitraarsed väited. Ülereageerimise asemel ära võta hinge ning kasuta seda kütusena oma järgmise ettevõtmise kallal,» avab loo tausta KiROT.

Samuti paljastab KiROT, et Eesti hip-hopi maastiku kõige levinum lause on «ou, võiks midagi koos proovida». Tihti see ei materialiseeru, kuid sel korral said tänu produtsendi Karl Killingu utsitamisele ühe laulu peal kokku just need kolm erakordselt andekat sõnaseppa. «Pluuto energia on selle loo kontekstis äärmiselt värskendav ning Arop sobib enda terava flowga sellisele rajale ideaalselt,» lisab KiROT.