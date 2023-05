ARVUSTUS ⟩ Tõeline meelelahutus: Eestis saab vaatama minna mehelikku bluusikali!

Ei saa mehed hakkama ilma naisteta ega vastupidi Foto: Rene Jakobson

Kohtumised baarileti taga

Bluusikali lavamaailm on seatud kiratsevasse urkabaari nimega Must Auk. Kujunduse poolest võiks tegu olla lausa vesterni-tüüpi lavastusega. Baari peab matroon Mamma (Elina Reinold), kellel on abiks kergelt saamatu, kuid heatahtlik Meemo (Mihkel Kuusk). Lavaservas loovad meeleolu Kaisa Ling Thingi bändimehed, kellele paraku mingil põhjusel sõnaõigust pole antud, isegi kui selle järele vahel vajadust oleks – nende keel on läbivalt üksnes muusika. Baari unisesse vaikellu saabub Ahto (Karl Edgar Tammi), kelle esmapilgul väljapeetud haritlasolekusse sigineb iga joodud pitsiga üha rohkem bravuurikust. Ahto kannab endas aga saladust, mis peagi baari igapäevaelu paigast raputab.

Bluusikali lavamaailm on seatud kiratsevasse urkabaari nimega Must Auk Foto: Rene Jakobson

Klientuur suureneb veelgi – peagi astub uksest sisse Franzi (Kaisa Ling), kes mõjub baarirahvale kui sõõm värsket õhku ning kelle võimas vokaal saali kihelema paneb. Bluusimuusikali žanri juures ongi kahtlemata kõige olulisem, et muusika kannaks, viiks lugu edasi ning oleks kvaliteetselt esitatud. Kaisa Ling Thingi loominguga kokku puutunud teavad, et seda Eesti esibluusibändi loodu kahtlemata on. «Mehistumise viisid» on õigupoolest teine bluusikali žanri kuuluv lavastus, mis Eestis Kaisa Ling Thingi kaasalöömisel või eestvedamisel välja tuleb. Esimene neist lahkas palgalõhe temaatikat ja etendus TLÜ teadusprojekti osana aastal 2021.

Naine meeste seas