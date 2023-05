KEDA TUNNUSTATI? ⟩ Vanemuise teatris jagati kolleegipreemiaid!

Väljaspool lava töötavatest vanemuislastest said tunnustatud inspitsient Aime Roosileht, juhiabi Deivi Pard, juurdelõikaja Edith Ütt, mehhatroonik Even Poltan, publikuteenindajad Heleri All ja Mari Vahtramägi, kunstnik-butafoor Innari Toome, heli- ja videomeister Juho Porila, kunstnik-rekvisiitor Kaie Uustal, majade perenaine Kaili Pärn, noortetöö juht Katrin Loonurm, lavameister Mart Visnapuu, valgusmeister Tõnu Eimra, grimeerija-juuksur Viktoria Rüster, kostüümilao juhataja Raina Varep ja kommunikatsioonijuht Virge Ratasepp.