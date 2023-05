KAS OLED NÕUS? ⟩ Quentin Tarantino ütles välja, kuidas Bondi-seeria peaks jätkuma

Tarantino andis Deadline'ile mõista, et kuigi temalt rohkem filme oodata ei maksa, ei ole välistatud, et ta kunagi mõne telesarja, lühifilmi või teatritüki lavastab. «Võiksin igasugu asju teha, aga ilmselt pühendun kirjutamisele.»

«Pulp Fictioni» režissöör lisas, et praegu on selle jaoks õige aeg. «On aeg. Mulle meeldib kõrgel olles lõpetada. Mulle meeldib mõte sellest, et annan endast 30 aastat järjest kõik ning seejärel ütlen, et aitab. Mulle ei meeldi väheneva kasu eest töötada. Mida mängufilmid enam üldse tähendavad? Kas see on nüüd midagi, mida Apple'i platvormil näeb?»

Tarantino leiab, et filmid on ainult kinos vaatamiseks ette nähtud. «Seda olen ma alati arvanud. Ja siis jõuavad nad edasi telekanalitele. Ma nägin palju filme sedasi. Ma teen oma viimase filmi Sonyga, sest nad on viimane stuudio, kes on täielikult ja sügavalt pühendunud kinoelamusele. Nad ei toida lihtsalt mingisugust voogedastusplatvormi. Neile on oluline kinokogemus. Nad määravad edu selle järgi, mitu inimest kinno tuleb. Ja neile on oluline, et filmil oleks oma ajas mingi mõju. Sony ei tooda lihtsalt ülikalleid filme, mida kuskile voogedastusteenusesse visata. Selliseid filme ei märka nagunii keegi.»