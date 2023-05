Sõjaveterane inspireerinud räppar suri vaid 38-aastaselt

2017. aastal ütles Todd NPR'ile, et tema albumi «Combat Medicine» eesmärgiks oli aidata veteranidel terveneda. Üks tema populaarsemaid laule «Not Alone» rääkis võimestamisest, «oma elu enda kätte võtmisest ning ülemineku üle kontrolli saavutamisest». Ülemineku all pidaski ta silmas sõjast koju naasmist, millega paljudel sõduritel on keeruline vaimselt kohaneda.