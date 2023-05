LEHMAJAHT ALAKU! ⟩ Briti ajalehes arvustatakse «Vanamehe filmi»

The Guardian kirjeldab «Vanamehe filmi» kui «viimaste aastate kõige ennekuulmatuimat, rahvahulgale meeldivaimat stop-motion komöödiat». Arvustuses lisatakse: «See ennekuulmatu road-movie räägib Vanamehest ja tema kolmest lapselapsest võidujooksus ajaga, et peatada hullumeelne Piimavana, kes kavatseb maailma päästmiseks tappa Vanamehe kõrgelt hinnatud lüpsilehma.»

Veel kirjutatakse lehes, et tegemist on «inimtegelastega, kes on tõelised golemid ning filmist on aimata maaelu mahajäämust», ent ühtlasi on «Vanamehe film» «sügavalt veider ning räige küünilisuse ja groteskeerituse kombinatsioon». Siiski nähtub arvustusest, et arvustaja Phil Hoad nautis eestlaste pöörast filmielamust.