UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Ühes hotellitoas väljuvad fetišid kontrolli alt

Zachary Wigoni lavastatud «Pelgupaik» on kammerlik musta huumoriga vürtsitatud põnevik, mille ainsateks näitlejateks on populaarsest Netflixi seriaalist «Maid» tuttav Margaret Qualley ning sarja «Catch-22» peaosalisena kuulsust kogunud Christopher Abbott. Mis juhtub, kui jõukas klient soovitab lõpetada pikaajalise töösuhte dominatriksiga? Ja mis võib saada, kui dominatriks tunneb, et talle peaks kuuluma osa jõuka kliendi varandusest? Sellistesse pingsatesse küsimustesse «Pelgupaik» süvenebki, viies meid hotellituppa, kus toimub hotelliimpeeriumi pärija Hali (Abbott) ja tema dominatriksi (Qualley) järjekordne kohtumine. Seekord hakkab nende suhe paraku rööbastelt ohtlikult maha veerema. Kogu oma sündmustiku ühte hotellituppa seadev «Pelgupaik» on ideaalne film neile, keda tõmbavad aimamatud rollimängud, vaimukalt perverssed alatoonid ning vürtsikas dialoog.