Nüüd on ka Eesti algatanud sellise rahvusvahelise sündmuse. Pianist Age Juurikas on rahvusvahelisi tippnimesid Eestisse toova Klaverisuve kunstiline juht ja initsiaator. Ta räägib, et idee sellist festivali Eestisse luua on küpsenud juba mitu aastat. Formaat on aga eriline: «Sedalaadi klaverifestival on meil siiani puudunud. Meie festivali üks osa on kuulsad nimed, keda toome esinema, aga suur osa festivalist on ka mahukas rahvusvaheline meistrikursus.»