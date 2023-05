ARVUSTUS ⟩ Vabana sündinud mehe erakordselt elulised mälestused

Eestlased on Teisest maailmasõjast ja kahest okupatsioonist kirjutanud tuhandeid raamatuid ja mälestuste kogumikke. Kirjaoskaja ja haritud rahvana on meil õnneks olnud piisavalt ajaloo jäädvustajaid, kuid igaüks ei ole andekas sõnasepp. Valdo Kallion, kelle 100. sünniaastapäev möödus märtsis, on aga harvaesineva täpsuse ja detailirikkusega jäädvustanud oma elu esimesed 22 aastat äsja ilmunud raamatus «Vabaduses sündinud, sõtta sunnitud. Mälestused lapsepõlvest, noorusest ja sõjaajast».