Kuidas elada (ja surra) nii, et poleks enese ees häbi?

Viidingust sai Brežnevi ajal Eesti ärksama noorsoo ja intelligentsi jaoks oma ajastu ja põlvkonna hääl ning südametunnistus, milleks ta on teatud mõttes jäänud tänaseni hoolimata sellest, et enam pole ei teda ennast, Brežnevit, seda ajastut ega otsapidi ka vastavat põlvkonda. «Igaviku ees on iga kirjanik ajakirjanik,» kirjutab ta ühes luuletuses. Ja tal on selles ilmselt õigus ka iseenda puhul.