ARVUSTUS ⟩ Sellest saab meie suvi...

Tegu on intelligentse ja vaimuka suvetükiga, kus dokumentaalsed intervjuud on sujuvalt kokku sulatatud komöödia stilistikaga. Ei kimbuta siin raskuse vaim ega sotsiaalsete probleemide ängikuhil, publikule saab osaks naerune äratundmine, heatahtlik ja rõõmsatujuline õhkkond mõjub igati tervendavalt. Illimar Vihmari lahe suvine kujundus kullase päikesega ülal üllatas juba sisenedes, kuna Endla Küüni lava ja saal on paigutatud tavatult. Nähtud 25. mai etendusel tuli liikuda üle heleda lavapinna, aga kuna seda ei luba sisemine teatrieetika, läksin teisest uksest. Sissejuhatuses, kui näitlejad saaliga vabalt suhtlevad, selguski, et tume vaip publikule oli seekord ununenud. Vaheajaks pandi vaip kenasti paika, ent see ei takistanud inimesi piinlikkustundeta risti üle lava kõndimast. Polnud ka publikuteenindajat märkamas – ainuke tõrvatilk õdusas teatriõhtus, aga see on avaram probleem ja terve omaette teema, kuidas lavaruumi tajuda.