Jätkuva kasvu asemel saame riigi kinnisvaras hoopis kestlikult kahaneda

Kestlikust kahanemisest võidab nii riigitöötaja kui ka maksumaksja

Näiteks kui varem on igal riigiasutusel või organisatsioonil olnud lausa oma maja, siis juba praegu ja kindlasti tulevikus ei ole ei oma ainukasutuses hoonet ning igal töötajal ei ole oma kabinetti ega isegi töölauda. Pole uudis, et inimesed liiguvad üha enam ringi, osaline või täielik kaugtöö on uus normaalsus ning selline paindlikkus on eriti just noorema põlvkonna töötajate poolt lausa eeldus töökoha valikul. Protsessid ühiskonnas on juba alanud ning erasektor on lühema otsustusprotsessi toel muutustega seni kiiremini kaasa läinud kui avalik sektor. Jagamismajandus on elujõulised juured ajanud ka kinnisvarakeskkonda.