INTERVJUU ⟩ EKA teadur Siim Tuksam: nõukaaegsete paneelmajade vaheline ruum on kummaline eikellegimaa

Eesti Kunstiakadeemia inimesed räägivad palju terminitest nagu «kvaliteetne linnaruum» ja «ruumikultuur». Mida need väljendid magalarajoonide jaoks tähendavad?

Nagu sõna magalarajaoongi, peegeldab ruum ise meie suhtumist sellesse. Nende piirkondade probleem on monofunktsionaalsus ja sellest tulenev n-ö elu puudumine – elu ise toimub peamiselt identsete akenderivide taga peidus. Kodu ei ole aga koht, kus käiakse ainult magamas, see on meie taustsüsteem. Ideaalis on kodul palju kihte: tuba, korter, maja, naabruskond, kogukond, asum. Kvaliteetne linnaruum seda tähendabki, et inimestel on erinevaid võimalusi koos aega veeta ja ka võõrastega tutvuda. Magalarajoonide kontekstis seda kõike siis oma kodu ümber.

EKA tudengite töö “Kunstlikud südamed” näeb ette paneelmajade juurdeehitusest, mis lahendavad ligipääsetavuse probleemi lisades hoonetesse lifti. Foto: EKA tudengitöö

Nii on see näiteks Uues Maailmas või Kalamajas, kus inimesed tahavad hõivata ja suunata ruumi ka majade vahel. Nende kohta ei öelda magalarajoon, kuigi ka seal on paljude inimeste kodud.

Mis siis hetkel «mägedel» puudu jääb?

Nõukaaegsete paneelmajade vaheline ruum on üks kummaline eikellegimaa. See maa kuulub linnale, aga ei ole piisavalt avalik, et linnal oleks mõistlik sinna panustada ja samas ka mitte piisavalt privaatne, et seda kohelda hoovina. Mägedele on vaja lävepakuruumi, mis võimaldaks elul toimuda ka koduuksest väljaspool. Nii võiks täna põhimõtteliselt transpordimaana toimivast majadevahelisest ruumist saada naabruskond.

EKA tudengite visioon renoveeritud Akadeemia tee kvartalist. Foto: EKA tudengitöö