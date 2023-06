NÄDALA PLAAT ⟩ Vennalikku mürri ja sürri

Nad loovad juveliiri täpsusega peeni ja fantaasiaküllaseid kõlamustreid ning on samas valmis sellele kõigele süüdimatult labidaga liiva peale viskama. Stiililine kallutatus on kirju nagu tedremuna. Rõhutatult raskemeelse neoklassikalise sümfoonilise seadega «We Go Dancing», vitaalne kummardus oma glämmi-perioodile «Nothing Is As Good As They Say It Is», vana kooli uue laine masinlik «A Love Story», lehvitus pilve piiril kõõluvale David Bowiele «It Doesn’t Have to Be That Way» või varaste 1980ndate öise vööndi sündipop «Veronica Lake».