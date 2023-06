NÄDALA FILM ⟩ Viimaks ometi! Ämblikmees ühines Sex Pistolsiga

Ämblikmehe uue animafilmi kolmapäevane pressilinastus algas eriliselt vara: juba kell 9.45. Ometi mõjus hommikune filmiseanss mu jaoks üllatavalt nostalgiliselt ja sümboolselt, sest lapsena 1990ndatel sundisin ennast nädalavahetustel alati kell 7 ärkama, et Soome kanalilt «Ämblikmehe» joonissarja vaadata. Nüüd, 25 aastat hiljem, istutasin oma koomiksifilmidest rammestunud tagumendi Cinamoni IMAXis toolile, et saada osa uuest animafilmist «Ämblikmees: üle kogu multiversumi», mis järgneb 2018. aasta erakordsele Oscari-võitjast hittfilmile «Ämblikmees: Uus universum».

Ämblikmees on läbinud viimaste kümnendite jooksul eripalgelise teekonna, sest mängufilmides on teda jõudnud kehastada nii Tobey Maguire, Andrew Garfield kui ka Tom Holland. Mängufilmide kõrvale on aga toodetud multiversumi-teemalised värvikirevad animafilmid, mille kindlaks kaubamärgiks on dünaamiline ja detailne visuaalne stiil. Tähelepanelikud vaatajad märkasid, et «Uue universumi» inspireerivat pildikeelt jäljendas isegi viimane uus «Saabastega kassi» film.