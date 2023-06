NÄDALA RAAMAT ⟩ Eksortsismi praktiseeriva keskteemehe heatahtlik soovituskiri

Näiteks. Francis MacNutti «Vabastamine kurjadest vaimudest» on Pauluse raamatupoe algatusel eesti keelde tõlgitud oma valdkonna silmapaistev teos. 95-aastaseks elanud MacNutt on pealkirja alla kirjutanud «käsiraamat», sest (järjekordset) teost ajendaski kirjutama mõistmine, et kurjade vaimude teema on sedavõrd mahukas, et praeguse suhtumise ja pühendumise juures ei suudeta nendega võitlemisel tajutavat muutust esile kutsuda.