NÄDALA LUULETAJA ⟩ Ainus võimalus jääda igavesti nooreks on noorelt surra

Live fast, die young, teate ju küll! See on eetos, mis iseloomustab eelkõige rokk-kultuuri, kus valitseb igavese nooruse kultus ning hedonistlik ja elupõletajalik dionüüsilisus. Ilukirjanduse moevoole vedavad autorid ja tõsiuskselt järgivad lugejad on olnud selle ideaali praktilisele teostamisele kõige lähemal ilmselt dekadentide ja biitnike kõrgajal.