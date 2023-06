«Seda tuleb lihtsalt omal nahal kogeda!» Eestis esineb eriline maailmamuusika täht

Mitmetel rahvusvahelistel festivalidel osalenud ja auhindu pälvinud “Night of the Kings” viib publiku Elevandiluuranniku kurikuulsa MACA vangla müüride vahele, kus võimutseb kuritegelik subkultuur ja vangid on loonud oma reeglistiku. Vangide kuningas Dangôro määrab vanglasse saabunud noormehe uueks “roomlaseks”, kellel tuleb punase kuu taevasse kerkimise ajal jutustada teistele vangidele lugu – see on lugu Zama kuninga surmast. Tal peab juttu jätkuma kuni hommikuni, vastasel juhul ta tapetakse…