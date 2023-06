KULTUURIS KUUM ⟩ Eesti paviljon Veneetsias: ela või ise!

Eesti paviljon Veneetsia arhitektuuribiennaalil uurib just seda, mida keegi koduks peab, kui sügavale end võõrasse kodusse julgetakse sisse kutsuda ja kas kodu tähendus on uuemal ajal ka muutunud. Mis vahet on kodul ja kinnisvaral? Selle jaoks renditi biennaali toimumisajaks just värskelt renoveeritud Veneetsia korter. Korteris elab selle aja jooksul üheksa etenduskunstnikku, igaüks oma kuu aega.

Avatud köök-elutoa, kahe magamistoa ja vannitoaga korter asub Arsenale näitusekompleksi taga aadressil Salizada Streta 96. Maikuu ennelõunal on see meeldivalt inimvaba. Kuna olin ajakirjanikuna oma tuleku resideeriva kunstniku Arolin Raudvaga enne kokku leppinud, plaanisin lilled kaasa võtta. Aga lillekiosk Accademia silla juures, mitte kaugel mu hotellist oli just sel hommikul suletud. Huvitaval kombel oli Arolin just arutanud, et korterisse oleks lilli vaja, aga polnud jõudnud sellega veel tegeleda.