Ariel rünnaku all: filmiportaal IMDb pidi «Väikese merineitsi» hääletussüsteemi muutma

Mõistatuslikult on 17,5 protsenti kasutajatest andnud sellele hindeks 10, rohkem kui kaheksa protsenti kasutajatest hindeks 7 ning tervelt 40 protsenti kasutajateks hindeks 1. Kõige madalamat hinnet on IMDb keeldunud arvesse võtmas, sest «Väikese merineitsi» keskmine skoor on praegu 7/10. See läheb rohkem kokku ka professionaalsete kriitikute arvamusega, kes on Disney fantaasiamuusikali pigem kiitnud.