Luuletaja Hannes Varblase mälestuseks püstitatakse Tartusse linnu kuju.

Hannes Varblane oli Tartu kultuurielu hing, silmapaistev luuletaja ja ka kirjastus Ilmamaa nõukogu liige. Varblane oli boheemliku Tartu sümbolkuju, kelle luuletused puudutasid paljusid ja leidsid ka tunnustust. Ta väärib väikest linnu kuju Tartus ja nüüd on kõigil võimalik seda projekti toetada. Skulptuur on juba valmis, enam taganemisteed ei ole, aga selle püstitamiseks vajame veel rahalist tuge.

Kõige selle teostamiseks on vaja koguda esialgseil andmeil 14 210 eurot, annetusi on tänaseks kogutud 7479,82 eurot. Kõigil on võimalik teha annetusi ja seeläbi ettevõtmises kaasa lüüa ning osaliseks saada. Annetusi saab teha endale sobivas summas SA Eesti Mõtteloo Sihtkapitali kontole EE932200221005100771 märkides selgitusse «luuletaja Hannes Varblase mälestuse jäädvustamine», oma isikukood (tulumaksutagastuse jaoks) ja e-post. Kõik toetajad on oodatud kuju avamisele.