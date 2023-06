Sten Roosi muinasjutuvõistluse võitjad on selgunud

«Ühtlaselt hea tasemega töid oli tänavu palju. Üha enam on hakanud lapsi inspireerima filmid. Sellest ka portaalide, võlurite ja võitluste rohkus. Kuid pole unustatud eesti müütilisi vägimehi ja tüüpilisi muinasjututegelasi nagu vaeslapsed, printsessid ja nõiad. Noored autorid annavad esemetele ja isegi toiduainetele hääle ja iseloomu ning mõtlevad välja enneolematuid olendeid. Võidutööd eristusid ootamatu vaatenurga, elava ja vallatu dialoogi ning ebatavalise minajutustaja poolest,» märkis žüriiliige Krista Kumberg.

«Meeldis, et palju oli töid, mis heas mõttes üllatasid. Oli ootamatuid tegelasi, süžeepöördeid, tegevuspaiku. Tundub, et meie lapsed on hea kujutlusvõimega ja tunnevad end kirjutades vabalt. Meelde jäid ka tänapäevase tegevustikuga lood, mis olid valatud klassikalisse muinasjutuvormi. Selliseid moodsaid muinasjutte oli päris mitu,» lisas ajakirja Hea Laps peatoimetaja ning žüriiliige Kätlin Vainola.