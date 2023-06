Meenuta filmiklassikat: suri legendaarse 70ndate autofilmi staar

Kõige mälestusväärsem Newmaniga film oli aga kahtlemata «Vanishing Point», mis rabas omal ajal vaatajaid hämmastavate autostseenidega ning on saanud sedavõrd väärtuslikuks kultusfilmiks, et Quentin Tarantino märulis «Surmakindel» leidus terve stseen, kus peategelased seda 70ndate klassikat meenutasid.

Filmi «Vanishing Point» režissööriks oli Richard C. Sarafian. Stsenaariumi kirjutas G. Cabrera Infante, kes kasutas pseudonüümi Guillermo Cain. Loo kirjutamiseks leidis ta inspiratsiooni ühe San Diego politseiniku karjäärist ning reaalselt toimunud autotagaajamisest, mille käigus üritas üks mees politsei eest suure kiirusega põgeneda ning sai surma, kui teda üritati peatada.

Stsenaarium väljendas 70ndate vastandkultuuri: mässamist, uimastitarvitamist, seksuaalset vabadust ning rokkmuusikat. See oli ligitõmbav lavastaja Richard C. Sarafiani jaoks, kes otsustas sellest filmi valmis teha ning soovis esialgu peaossa Gene Hackmani, kuid stuudio 20th Century Fox soovis, et Kowalskit kehastaks tundmatu näitleja.