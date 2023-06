Teisipäeval toimub Tallinnas Eesti esimene kväärslämm

Ürituse eesmärgiks on anda hääl siinsele kogukonnale oma identiteedist luulevormis rääkimiseks. Lavale oodata põnevaid esinejaid nii Eesti LGBT+ luuletajate ridadest kui kohaliku slämmi koorekihist. Luuleslämmi ajal kuulutatakse välja ka konkursi «Eesti otsib kõige kväärimat luuletust» võitjad, kes samuti laval üles astuvad. Avatud on vaba mikrofon.

Õhtu kroonijuveeliks lendab otse Londonist kohale Jasmine Gardosi, kes on Birmingham Poet auhinna laureaat, mitmekordne slämmitšempion, biitboxer ja Out-Spoken Prize for Poetry võitja. Jasmine’i looming keerleb identiteedi, LGBTQI+ ja vaimse tervise teemade ümber. Tema luulet on avaldanud Button Poetry, tema tööd on olnud üleval Tate Modern’is ning ta on esinenud muuhulgas nii Glastonbury festivalil kui BBC raadios. Tema luuletus pandeemiast on pälvinud tähelepanu üle maailma.