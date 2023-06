Paavli Kultuurivabriku avamisfestivali täiendab kunst ja püstijalakomöödia

Lisaks võimsale muusikaprogrammile leiab Kultuurivabriku avamisfestivalil ka kunsti ja stand-up’i ja performance-etteaste. Reedel uste avanedes toimub avamistseremoonia, mille raames näeb tantsukunstniku Krista Kösteri performance-etteastet, kus tants ja heli põimuvad terviklikuks elamuseks. Krista ammutab inspiratsiooni loodust vaadeldes, algelemente ja loodusseaduseid jälgides ja looduses valitsevaid rütme ning tekstuure liikumisse ja helidesse üle kandes.

Päevases kavas on ka stand-up show Maidukilt, kes seob enda stand-up'i performatiivseid ja lavastuslikke nüansse. Maiduk Lifecoach on elutreener ja filantroop. Mees, kes toob sulle teadmisi, mida sa ei pruukinud teada. Mis on elu mõte? Kuidas saavutada igavene õnn? Milliste nippide ja trikkidega rikastuda? Seda kõike sa võidki teada saada, sedakorda festivalipääsme lunastades. Vastavalt kohale tuleb ka materjali, mis konkreetselt Paavli Kultuurivabrikusse sobitub.

Olev Kuma on Tallinnast pärit visuaalkunstnik, kes liigub oma praktikas kujundiloome süvatasandi ja popkultuuri üldkõnetavuse vahel. Mõlemad on tema teostes alati kohal, aga teineteist võimendades, mitte välistades. Kuma looming toimub enamasti maalimeediumi laiendatud väljal ning installatiivsetes ruumikogemustes, uurides teemasid nagu alateadvus ja inimese arengulugu. Paavli Kultuurivabriku alale loob Olev Kuma 60 ruutmeetri suuruse popkunsti koopamaali pealkirjaga "Vabaduse hind on vastupanu". Teos on pühendatud loomingulisusele ja uudishimule.

Julia Vergazova ja Nikolay Ulyanov on kunstnike duo, kes on keskendunud digitaalsete keskkondade ja hübriidsete, nö “fügitaalsete” objektide uurimisele. Praktikas tähendab see installatsioonide loomist, kus rakendatakse spekulatiivseid jutuvestmise meetodeid, tehnoloogiapõhiseid viise visuaalide ja narratiivide loomiseks. Täpne esitlusaeg jääb külalistele üllatuseks.

Maitsemeelele pakuvad rõõmu vietnami toiduga Blue52, hiina nuudlitega NewFace, burgerikunsti ässad VLND BRX ning väledamad saavad proovida Kultuurivabrikus suvel avatava kohviku loomingulise eestvedaja Ksenia Karkavenko suupisteid. Ksenial on pikk kogemus restoranimaailmas ning söögikunsti huvilised teavad teda ka MasterChef Eesti finalistina.