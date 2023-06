BOSSAKUNINGANNA VAIKIS ⟩ Suri «The Girl from Ipanema» kuulsaks laulnud muusik

Gilberto surmast teatas tema kollaboratsionist Paul Ricci, kes kinnitas uudist sotsiaalmeedias, kirjutades, et tal palus sellest teada anda Gilberto poeg Marcelo. «Ta oli oluline osa Brasiilia muusikas ja ta muutis oma energiaga paljusid elusid,» lisas ta.

Astrud Gilberto sündis 1940. aastal Brasiilias, Bahias ja kasvas üles Rio de Janeiros. Gilberto abiellus 1959. aastal muusik João Gilbertoga ning 1963. aastal saatis ta meest reisil New Yorki, kus ta salvestas koos džässartisti Stan Getzi ja teise Brasiilia bossanova tähe Antônio Carlos Jobimiga.

Produtsent lootis, et «The Girl from Ipanema» võiks jõuda USA publikuni, kui selle kannaks keegi ette inglise keeles. Kuigi Astrud Gilbertol polnud varasemat salvestamiskogemust, oli ta ainus, kes oskas piisaval määral inglise keelt, et laul linti laulda.