Asekantsler Taaniel Raudsepp: koondamise põhjus on minu jaoks igati loogiline

Raudsepp sooviks siiski vältida spekuleerimist selles osas, mis on tema koondamise põhjus. «Ma tean, mis on põhjendusena välja toodud minu koondamisteates ja sisuliselt seisavad seal need samad põhjendused mille tõttu olen ise valdkondade liitmist vajalikuks pidanud, et tagada parem koostöö ja tõhusam toimetamine kahe osakonna vahel,» sõnas ta.

«See on ühtepidi hästi loogiline, sest kui me vaatame kultuuri publiku vaatenurgast, siis see sama inimene, kes käib muuseumis, on see sama inimene, kes käib ka teatris, kontserdil, raamatukogus. Neid ühisosasid on väga palju ja teatud mõttes kahe struktuuriüksuse ja kahe asekantsleri eraldi hoidmine põhjustas sageli omajagu ebaefektiivsust,» mainis Raudsepp.

Ta lisas: «Minu lootus on, et kõige selle tulemuseks on parem kultuuriministeerium, olgugi et ma ise pidin vastu võtma koondamisteate. Mingit okast mul kellegi suhtes ei ole.»

Asju, mida veel teha on vaja, jäi Raudsepa sõnul õhku omajagu. «Ma usun, et nüüd on võimalus kõiki neid minu poolt tegemata jäänud asju teha teistel inimestel ning ma loodan, et nad teevad seda vastutustundlikult. Ma loodan, et Eesti riigis ei ole ühtki tippametnikku, sest mõtleks oma tööd tehes ainuüksi sellest, kuidas oma ametipositsioonist või toolist kinni hoida,» märkis Raudsepp.

Koondamishüvitisele Raudsepp veel tähelepanu pöörata pole jõudnud. «Ma usun, et minu koondamine käis vastavalt seadusele ja ma eeldan, et mingisuguseid erakorralisi hüvitisi ei ole. See on siiski tavaline koondamine,» sõnas ta. «Ma ei ole veel jõudnud uurida, mida selle koondamise õiguslik raamistik minu jaoks tähendab, sest ma sain selle teate alles mõned tunnid tagasi. Mingit meelehead mulle pakutud ei ole ja ma arvan, et see oleks olnud ka väga kohatu.»